Системы Patriot и эскадрильи истребителей: Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с США
Киев • УНН
Президент Зеленский заверил, что соглашение по безопасности с США содержит положения о вооружении украинских сил, в частности системы Patriot, эскадрильи боевых самолетов типа F-16, поставки оружия, совместное производство и укрепление оборонной промышленности.
Президента Украины Владимир Зеленский заверил, что соглашение по безопасности, подписанное с США на полях саммита G7, имеет хорошие положения по вооружению ВСУ. Об этом глава государства заявил на брифинге с лидером Белого дома, передает УНН.
Детали
Соглашение имеет хорошие положения по нашей обороне. Очень конкретно по системам Patriot, очень конкретно по поставке боевых эскадрилий Украине. И я не ошибся, во множественном числе, эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16. Мы работали долгое время для этого
По его словам, в соглашении также детально прописаны поставки необходимого оружия, его совместное производство, укрепление оборонной промышленности наших стран путем кооперации.
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Напомним,
Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности.