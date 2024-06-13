Системы Patriot и эскадрильи истребителей: Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с США

Президента Украины Владимир Зеленский заверил, что соглашение по безопасности, подписанное с США на полях саммита G7, имеет хорошие положения по вооружению ВСУ. Об этом глава государства заявил на брифинге с лидером Белого дома, передает УНН.

Детали

Соглашение имеет хорошие положения по нашей обороне. Очень конкретно по системам Patriot, очень конкретно по поставке боевых эскадрилий Украине. И я не ошибся, во множественном числе, эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16. Мы работали долгое время для этого - заявил президент.

По его словам, в соглашении также детально прописаны поставки необходимого оружия, его совместное производство, укрепление оборонной промышленности наших стран путем кооперации.

Не отправкой американских войск: Байден рассказал, чем США помогут Украине

Это обеспечит не только безопасность, но и новые хорошие рабочие места для украинцев и американцев - подчеркнул президент Украины.

Напомним,

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности.