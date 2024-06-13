Не отправкой американских войск: Байден рассказал, чем США помогут Украине

Президент США Джо Байден рассказал, какие направления помощи изложены в подписанном соглашении по безопасности с Украиной. В частности, речь идет о предоставлении оружия, боеприпасов, передает УНН.

Наша цель укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживать на долгую перспективу. Любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен и способностью защищать себя сейчас, и сдерживать агрессию в будущем. США поможет обеспечить способность Украины делать и то, и другое не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов. Расширением обмена разведданными, продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США - рассказал Байден во время брифинга.

Также США поможет с усилением взаимодействия между Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО, инвестициями в военную промышленную базу для обеспечения возможности Украины собственным оружием, поддержкой экономических восстановления и энергетического восстановления Украины.

Эти направления и другие изложены в данном соглашении (соглашении по безопасности - ред.) - сказал Байден.

Дополнение

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности