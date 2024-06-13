Не відправкою американських військ: Байден розповів, чим США допоможуть Україні
Київ • УНН
Байден окреслив допомогу США Україні, включаючи надання зброї, боєприпасів, обмін розвідданими, військову підготовку, зміцнення обороноздатності, підтримку економічного та енергетичного відновлення, відповідно до підписаної угоди про безпеку.
Президент США Джо Байден розповів, які напрямки допомоги викладені в підписаній безпековій угоді з Україною. Зокрема, йдеться про надання зброї, боєприпасів, передає УНН.
Наша мета зміцнити надійний захист України та її потужності стримувати на довгу перспективу. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений і здатністю захищати себе зараз, і стримувати агресію в майбутньому. США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї та боєприпасів. Розширенням обміну розвідданими, продовженням підготовки українських військових на військових базах Європи та США
Також США допоможе з посиленням взаємодії між Збройними силами у відповідності до стандартів НАТО, інвестиціями у військову промислову базу для забезпечення можливості України власною зброєю, підтримкою економічних відновлення та енергетичного відновлення України.
Ці напрямки та інші викладені в даній угоді (безпековій угоді – ред.)
Доповнення
Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - на полях саміту G7 офіційно підписали угоду про безпеку