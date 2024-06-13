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Історичний момент: Зеленський та Байден підписали безпекову угоду

Історичний момент: Зеленський та Байден підписали безпекову угоду

Київ • УНН

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Україна і США підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку. Перед цим Україна та Японія підписали безпекову угоду на саміті G7.

Президенти України та США - Володимир Зеленський та Джо Байден - на полях саміту G7 офіційно підписали угоду про безпеку, передає УНН.

"Наша мета зміцнити надійний захист України та її потужності стримувати на довгу перспективу…", - сказав Байден.

Інформаційне агентство Reuters повідомило, що президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку.

Доповнення

Перед цим Україна та Японія підписали безпекову угоду на саміті G7.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією та Японією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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