Україна та Японія підписали безпекову угоду на саміті G7 - Зеленський
Київ • УНН
На саміті G7 Україна та Японія підписали унікальну безпекову угоду, згідно з якою Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів допомоги упродовж 2024 року та підтримуватиме країну протягом 10 років у безпековій, оборонній, гуманітарній, технічній та фінансовій сферах.
На саміті G7 Україна та Японія підписали безпекову угоду. Як повдіомив Президент України Володимир Зеленський, це унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу, передає УНН.
Щойно на саміті G7 разом із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу
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За словами Глави держави, впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода.
"Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення. Для Японії такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними. Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право", - резюмував Зеленський.
Україна та Норвегія підписали безпекову угоду31.05.24, 14:29 • 23798 переглядiв