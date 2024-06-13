На саммите G7 Украина и Япония подписали соглашение по безопасности. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, это уникальный документ с одной из самых экономически и технологически развитых стран мира, передает УНН.

Только что на саммите G7 вместе с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подписали соглашение по безопасности между нашими государствами. Уникальный документ с одной из самых экономически и технологически развитых стран мира - сообщил Зеленский в Twitter.

Детали

По словам Главы государства, в течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и будет поддерживать наше государство в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности - это также закрепляет подписанное сегодня соглашение.

"Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради восстановления и реконструкции. Для Японии такой тип соглашения и такой уровень поддержки являются прорывными. Мы видим это и благодарим за такую солидарность Японии с нашей страной и людьми, за все, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и международное право", - резюмировал Зеленский.

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