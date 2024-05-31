Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

Украина заключила соглашение по безопасности с Норвегией, подписи под документом поставили в Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

В Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке - сообщили в ОП.

Детали

В этом году Норвегия предоставит Украине по меньшей мере 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Кроме того, внесет весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе. Поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Дополнение

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7. Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.