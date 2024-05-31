ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 11:29  •  6551 просмотра

Read in English

Украина и Норвегия подписали в Стокгольме соглашение по безопасности, при этом Норвегия обязалась оказывать долгосрочную военную и невоенную поддержку Украине, в том числе выделить более 6 миллиардов евро на 2023-2027 годы.

Украина заключила соглашение по безопасности с Норвегией, подписи под документом поставили в Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

В Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке

- сообщили в ОП.

Детали

В этом году Норвегия предоставит Украине по меньшей мере 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Кроме того, внесет весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе. Поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Дополнение

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7. Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
azovskoe-moreАзовское море
latviyaЛатвия
natoNATO
atlanticheskii-okeanАтлантический океан
stokgolmСтокгольм
vilnyusВильнюс
finlyandiyaФинляндия
islandiiaИсландия
daniyaДания
kanadaКанада
frantsiyaФранция
chyornoe-moreЧерное море
shvetsiyaШвеция
belgiyaБельгия
norvegiyaНорвегия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
portugaliyaПортугалия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  29905 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  107250 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  133794 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129284 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  178345 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112115 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  166664 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89843 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  93025 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116264 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Новости по теме
Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

  •  6551 просмотра
Генштаб: враг несколько активизировался на Харьковском направлении, наиболее активный - на Покровском

Генштаб: враг несколько активизировался на Харьковском направлении, наиболее активный - на Покровском

  •  7496 просмотра
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Эксклюзив

  •  29404 просмотра
Действия рф на оккупированных территориях Украины имеют признаки преступления против человечности - ОБСЕ

Действия рф на оккупированных территориях Украины имеют признаки преступления против человечности - ОБСЕ

  •  9080 просмотра
Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

  •  10399 просмотра
Как получить помощь семьям, которые временно устраивают к себе ребенка - разъяснил омбудсмен

Как получить помощь семьям, которые временно устраивают к себе ребенка - разъяснил омбудсмен

  •  9252 просмотра
Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

  •  10352 просмотра
12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг

12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг

  •  9756 просмотра
Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

  •  11118 просмотра
На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

  •  11409 просмотра

Популярные

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

  •  56510 просмотра
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти

Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти

  •  40213 просмотра
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  117332 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

  •  35879 просмотра
Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

  •  102197 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  117332 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  178345 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  166751 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  166664 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  170200 просмотра

Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

Украина и Норвегия подписали в Стокгольме соглашение по безопасности, при этом Норвегия обязалась оказывать долгосрочную военную и невоенную поддержку Украине, в том числе выделить более 6 миллиардов евро на 2023-2027 годы.

Война •   •  6551 просмотра
Украина и Норвегия подписали соглашение по безопасности

Генштаб: враг несколько активизировался на Харьковском направлении, наиболее активный - на Покровском

С начала суток на фронте произошло 42 боя, наибольшая активность противника наблюдалась на Покровском направлении, где произошло 16 атак российских захватчиков.

Война •   •  7496 просмотра
Генштаб: враг несколько активизировался на Харьковском направлении, наиболее активный - на Покровском

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского не нашли документов, подтверждающих, что государственные предприятия «Искра» и «Надежда» законно пользовались землей, которую позже Госгеокадастр распаивал между участниками АТО.

политика •   •  29404 просмотра
Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Действия рф на оккупированных территориях Украины имеют признаки преступления против человечности - ОБСЕ

Согласно отчету ОБСЕ, начиная с 2014 года Россия без законных оснований лишила свободы тысячи мирных жителей Украины. Правозащитники уверены, что действия рф на территориях Украины следует квалифицировать не только как военные преступления, но и преступления против человечности.

Общество •   •  9080 просмотра
Действия рф на оккупированных территориях Украины имеют признаки преступления против человечности - ОБСЕ

Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

Украина и Исландия подписали всеобъемлющее соглашение по безопасности, предусматривающее долгосрочную экономическую, гуманитарную, оборонную поддержку и сотрудничество для будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  10399 просмотра
Украина и Исландия подписали соглашение по безопасности

Как получить помощь семьям, которые временно устраивают к себе ребенка - разъяснил омбудсмен

Ежегодно с 22 февраля 2022 года около 4000 детей остаются без родительской опеки. Правительство ввело новую социальную помощь для семей, которые временно берут к себе таких детей. Омбудсман рассказал, как получить помощь таким семьям.

Общество •   •  9252 просмотра
Как получить помощь семьям, которые временно устраивают к себе ребенка - разъяснил омбудсмен

Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

Решение о постепенном повышении акцизов на сигареты до минимального уровня в ЕС до 2028 года прошло профильный парламентский комитет, Верховной Раде рекомендовано принять соответствующий законопроект за основу.

Экономика •   •  10352 просмотра
Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг

За минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" противник провел 103 боевых столкновения, совершил более 3600 обстрелов. Интенсивные бои продолжаются в районе времен оврага, где противник активно использует бронетехнику для штурма украинских позиций.

Война •   •  9756 просмотра
12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг

Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

Зеленский говорит, что мирное соглашение с россией было бы" ловушкой", поскольку путин нарушит любое соглашение и использует любую паузу в боевых действиях, чтобы" укрепить мышцы", прежде чем нанести новый удар.

Война •   •  11118 просмотра
Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на сегодняшний день из российского плена освобождены 3210 украинцев.

Война •   •  11409 просмотра
На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец