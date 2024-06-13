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США та Україна підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду - Reuters

США та Україна підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду - Reuters

Київ • УНН

 • 23900 перегляди

Лідер Білого дому Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку під час саміту G7 в Італії.

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Угода спрямована на зміцнення оборони України на тлі безперервної війни проти рф. Згідно з документом, ця угода має стати кроком до можливого членства України в НАТО.

Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО

- наводить Reuters текст безпекової угоди між Україною та США. 

Документ передбачає, що у разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.

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Також за угодою Сполучені Штати підтверджують свою підтримку захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності на тлі поновленого наступу рф на східному фронті України.  

Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)

- цитує Reuters угоду. 

Зазначається, що США мають надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони. 

Нагадаємо

На полях Саміту G7 Україна також підписала безпекову угоду з Японією. Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, забезпечення лікування поранених українських воїнів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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