Україна ще в пошуку додаткових систем Patriot - Зеленський на саміті G7
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав країни G7 надати більше систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, засобів дальнього радіусу дії для нанесення ударів по російській території, а також прискорити підготовку літаків F-16 для посилення захисту України від російських атак.
Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї по території росії для захисту Харкова та інших міст зміцнив Україну від російських ударів. Але Україна ще в пошуку додаткових Patriot і потребує й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Групи семи", передає УНН.
Маємо зробити довершеною і взаємодію у конкретній допомозі нашим воїнам уже зараз. З кожним із вас ми обговорюємо кілька речей, які максимально потрібні: ППО, і передусім "петріоти", які збивають усі російські ракети, а також наша далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої росії. Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових "петріотів" і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності
Він також закликав країни G7 зробити все можливе, щоб прискорити перехід України на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів.
"І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше", - заявив Зеленський.
Сили оборони уразили носії комплексів С-300, С-400 на території рф західною зброєю – Міноборони09.06.24, 13:13 • 28984 перегляди