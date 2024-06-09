Сили оборони уразили носії комплексів С-300, С-400 на території рф західною зброєю – Міноборони
Київ • УНН
Сили оборони України використовували західну зброю для нанесення ударів по російських системах С-300 та С-400 на території росії.
Сили оборони України 1 червня підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300, С-400. Протягом тижня зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території рф. Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає кореспондент УНН.
Держави-партнери дозволили Силам оборони бити їхньою зброєю на визначених напрямках по засобах терору, що розгорнуті на території російської федерації. 1 червня 2024 року Сили оборони України підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300, С-400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків
За його словами, дозвіл від західних партнерів на застосування наземного озброєння для знищення воєнних цілей на території рф дуже серйозний крок у перед.
"Сили оборони продемонстрували, що така бойова операція цілком можлива. Зазначимо, що протягом тижня російські зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території рф, як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини", - заявив Лазуткін.
Доповнення
Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.
Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території росії.