Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны
Киев • УНН
Силы обороны Украины использовали западное оружие для нанесения ударов по российским системам С-300 и С-400 на территории россии.
Силы обороны Украины 1 июня подтверждено осуществили огневое поражение носителей комплексов С-300, С-400. В течение недели зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории рф. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает корреспондент УНН.
Государства-партнеры позволили Силам обороны бить их оружием на определенных направлениях по средствам террора, развернутым на территории российской федерации. 1 июня 2024 года Силы обороны Украины подтверждено осуществили огневое поражение носителей комплексов С-300, С-400. Для уничтожения и повреждения российской техники были использованы артиллерийские установки западных образцов
По его словам, разрешение от западных партнеров на применение наземного вооружения для уничтожения военных целей на территории рф очень серьезный шаг вперед.
"Силы обороны продемонстрировали, что такая боевая операция вполне возможна. Отметим, что в течение недели российские зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории рф, как ответ на террор по гражданскому населению Харьковщины", - заявил Лазуткин.
Дополнение
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена ослабила свою давнюю политику, согласно которой запрещала Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Об этом сообщает Guardian. В частности, США разрешили наносить удары американским оружием, однако исключительно в приграничных с Харьковской областью районах. Как отметил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, такое решение администрации Байдена, значительно усилит способность Украины противостоять попыткам россии массово проникнуть через границу.
Впоследствии государственный секретарь США Энтони Бленкен впервые официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории россии.
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