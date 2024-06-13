Недавнее разрешение на применение западного оружия по территории россии для защиты Харькова и других городов укрепило Украину от российских ударов. Но Украина еще в поиске дополнительных Patriot и требует и в дальнейшем таких же сильных шагов, как были сделаны для нашей дальнобойности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Группы семи", передает УНН.

Должны сделать совершенной и взаимодействие в конкретной помощи нашим воинам уже сейчас. С каждым из вас мы обсуждаем несколько вещей, которые максимально нужны: ПВО, и прежде всего "петриоты", которые сбивают все российские ракеты, а также наша дальнобойность и возможность уничтожать российских террористов там, где они есть, включая территорию самой россии. Недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепило нас от российских ударов. Но мы еще в поиске дополнительных "петриотов" и нуждаемся в дальнейшем таких же сильных шагах, как были сделаны для нашей дальнобойности - сказал Зеленский.

Он также призвал страны G7 сделать все возможное, чтобы ускорить переход Украины на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов.

"И у меня есть одно сообщение от наших военных - они благодарны за все пакеты военной поддержки, которые вы предоставили, и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее", - заявил Зеленский.

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