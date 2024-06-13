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В ОП повідомили подробиці безпекової угоди з Японією

В ОП повідомили подробиці безпекової угоди з Японією

Київ • УНН

 • 29098 перегляди

Японія та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку, включаючи передачу нелетального обладнання, гуманітарну допомогу, допомогу у відновленні на суму понад 12 мільярдів доларів, посилення санкцій проти Росії та розробку механізму компенсації за рахунок російських активів.

Двостороння безпекова угода з Японією передбачає, зокрема, передачу Україні нелетального обладнання, забезпечення лікування поранених українських воїнів. Також Японія посилюватиме санкції проти росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема коштом суверенних російських активів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації G7 не з країною – членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні

-  йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

В ОП повідомляють, що цього року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд доларів.

Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування

 - інформує ОП.

Зазначається, що Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності. Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції

- інформує ОП.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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