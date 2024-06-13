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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП сообщили подробности соглашения по безопасности с Японией

В ОП сообщили подробности соглашения по безопасности с Японией

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 16:17  •  21496 просмотра

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Япония и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку, включая передачу нелетального оборудования, гуманитарную помощь, помощь в восстановлении на сумму более 12 миллиардов долларов, усиление санкций против России и разработку механизма компенсации за счет российских активов.

Двустороннее соглашение по безопасности с Японией предусматривает, в частности, передачу Украине нелетального оборудования, обеспечение лечения раненых украинских воинов. Также Япония будет усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения убытков, в частности за счет суверенных российских активов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Это первое соглашение по безопасности, заключенное нашей страной во исполнение Совместной декларации G7 не со страной - членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки - беспрецедентные

-  говорится в сообщении.

Сообщается, что документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

В ОП сообщают, что в этом году Япония предоставит Украине 4,5 млрд долл. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом сумма помощи, которую предоставила Япония с марта 2022 года, составит более 12 млрд долларов.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию

 - информирует ОП.

Отмечается, что Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усилении защиты и восстановлении критической инфраструктуры, укреплении кибер- и информационной безопасности, обеспечении свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать с восстановлением и восстановлением Украины путем привлечения к этому частного сектора и государственных учреждений Японии.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украинскую формулу мира, усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения убытков, в частности за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности. Япония также и в дальнейшем будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции

- информирует ОП.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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