Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Италии подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО - приводит Reuters текст соглашения о безопасности между Украиной и США.

Документ предусматривает, что в случае вооруженного нападения или угрозы такого нападения на Украину высшие официальные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов для консультаций по ответу и определению того, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

Также по соглашению Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности на фоне восстановленного наступления России на восточном фронте Украины.

Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине нужны значительные военные силы, надежные возможности и устойчивые инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, которые соответствуют стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО) – цитирует Reuters соглашение.

США должны предоставить долгосрочную материальную поддержку, обучение и консультирование, обеспечение, разведку, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны.

Напомним

На полях Саммита G7 Украина также подписала соглашение о безопасности с Японией.Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, обеспечение лечения раненых украинских воинов.