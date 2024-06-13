Президенты Украины и США – Владимир Зеленский и Джо Байден – на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности, передает УНН.

"Наша цель укрепить надежную защиту Украины и ее мощности удерживать на долгую перспективу…", - сказал Байден.

Информационное агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Италии подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности.

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Перед этим Украина и Япония подписали соглашение по безопасности на саммите G7.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и Японией.