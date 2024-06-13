Соединенные Штаты Америки будут передавать имеющиеся системы ПВО Patriot Украине в приоритетном порядке, и только после этого США будут переходить к выполнению своих обязательств другим странам-заказчикам. Об этом заявил президент Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Италии, передает УНН.

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Мы имеем поддержку пяти стран по передаче систем Patriot (Украине - ред). Мы дадим знать тем странам, которые ожидают от нас поставок систем ПВО, что в будущем им нужно подождать. Все, что мы имеем, будет передаваться Украине, и только позже мы будем переходить к выполнению своих обязательств контрактных к другим странам заявил Байден.

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