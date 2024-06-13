Байден: США насамперед передаватимуть Patriot Україні, а потім – іншим замовникам
Київ • УНН
США надаватимуть пріоритет передачі Україні наявних систем ППО Patriot перед виконанням зобов'язань перед іншими країнами-замовниками, про що заявив президент Байден під час спільної прес-конференції із Зеленським.
Сполучені Штати Америки передаватимуть наявні системи ППО Patriot Україні в пріоритетному порядку, і тільки після цього США переходитимуть до виконання своїх зобов'язань іншим країнам-замовникам. Про це заявив президент Джозеф Байден на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським в Італії, передає УНН.
Деталі
Ми маємо підтримку п’яти країн щодо передачі систем Patriot (Україні – ред). Ми дамо знати тим країнам, які очікують від нас поставок систем ППО, що у майбутньому їм потрібно почекати. Усе, що ми маємо, передаватиметься Україні, і тільки пізніше ми переходитимемо до виконання своїх зобов'язань контрактних до інших країн
Системи Patriot та ескадрильї винищувачів: Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з США13.06.24, 22:40 • 33175 переглядiв