Байден: США насамперед передаватимуть Patriot Україні, а потім – іншим замовникам

Сполучені Штати Америки передаватимуть наявні системи ППО Patriot Україні в пріоритетному порядку, і тільки після цього США переходитимуть до виконання своїх зобов'язань іншим країнам-замовникам. Про це заявив президент Джозеф Байден на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським в Італії, передає УНН.

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Ми маємо підтримку п’яти країн щодо передачі систем Patriot (Україні – ред). Ми дамо знати тим країнам, які очікують від нас поставок систем ППО, що у майбутньому їм потрібно почекати. Усе, що ми маємо, передаватиметься Україні, і тільки пізніше ми переходитимемо до виконання своїх зобов'язань контрактних до інших країн