Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры последовать примеру Румынии, которая решила передать Украине еще одну систему ПВО Patriot, пишет УНН.

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"Я искренне ценю важное решение Румынии передать Украине систему ПВО Patriot. Я также хочу поблагодарить свою коллегу Луминицу Одобеску за ее личный вклад", - указал Кулеба в X.

Глава МИД подчеркнул, что этот шаг поможет защитить украинское небо, гражданских и критическую инфраструктуру от продолжающихся атак россии. "Это также укрепит безопасность всего нашего региона. Каждый раз, когда мы сбиваем российскую ракету, летящую на запад в Украине, мы также устраняем потенциальную угрозу для наших европейских соседей", - указал он.

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Я призываю всех наших партнеров последовать примеру Румынии и предоставить дополнительные системы ПВО Patriot и другие системы противовоздушной обороны, а также постоянные поставки для них ракет-перехватчиков. Вместе мы одержим победу над российским воздушным террором - подчеркнул Кулеба.

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot