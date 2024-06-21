Повітряні сили ППО вночі збили чотири керовані авіаракети
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони України збили чотири керовані авіаційні ракети, запущені російськими літаками тактичної авіації вночі в Кіровоградській та Херсонській областях.
Цієї ночі підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири керовані ракети Х-59/Х-69, запущені літаками тактичної авіації РФ. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі, передає УНН.
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У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69
Військові уточнили, що всі чотири ракети було знищено силами протиповітряної оборони у Кіровоградській та Херсонській областях.
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