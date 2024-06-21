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Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 531 980 осіб особового складу і 8001 танк.

Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 531 980 осіб, 8001 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,

танків ‒ 8001 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,

артилерійських систем –  14106 (+54) од,

РСЗВ – 1106 (+1) од,

засоби ППО ‒ 861 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),

крилаті ракети ‒ 2298 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, кількість бойових зіткнень зросла до 9519.06.24, 20:22 • 22398 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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