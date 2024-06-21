Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 531 980 осіб особового складу і 8001 танк.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 531 980 осіб, 8001 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,
танків ‒ 8001 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
артилерійських систем – 14106 (+54) од,
РСЗВ – 1106 (+1) од,
засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).
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