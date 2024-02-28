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Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 05:41  •  15234 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 412 610 человек личного состава и 6570 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 412 610 человек, 6570 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 412 610 (+1060) человек
  • танков - 6570 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 1029 (+20) ед,
  • РСЗО - 1000 (+0) ед,
  • средства ППО - 688 (+2) ед,
  • самолетов - 342 (+2) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24),
  • крылатые ракеты - 1912 (+0),
  • корабли /катера - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед,
  • специальная техника - 1594 (+6). 
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Дополнение

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"28 февраля 2024, 05:24 • 22601 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ukrainaУкраина
Ще плюс 1060 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Plus 1060 occupants and 14 tanks: General Staff updates data on enemy losses
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Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 412 610 человек личного состава и 6570 танков.

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