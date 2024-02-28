Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 412 610 человек личного состава и 6570 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 412 610 человек, 6570 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 412 610 (+1060) человек
- танков - 6570 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 1029 (+20) ед,
- РСЗО - 1000 (+0) ед,
- средства ППО - 688 (+2) ед,
- самолетов - 342 (+2) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24),
- крылатые ракеты - 1912 (+0),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед,
- специальная техника - 1594 (+6).
Дополнение
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.
На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"28 февраля 2024, 05:24 • 22601 просмотр
Еще плюс 1060 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
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