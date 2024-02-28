Авіація сил оборони завдала 15 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
У Генштабі повідомили, що за минулу добу українська авіація завдала 15 ударів по живій силі противника, знищивши 2 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 безпілотники-розвідники.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
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Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,
- 2 артилерійських засобах,
- 1 засобу протиповітряної оборони,
- 2 радіолокаційних станціях противника.
Авдіївський, Мар’їнький та Куп’янський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту: Генштаб ЗСУ26.02.24, 19:59 • 31599 переглядiв