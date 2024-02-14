Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  112861 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  173484 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  198970 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  195990 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  301565 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  345219 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  279890 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  306283 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  328898 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257003 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава, пункты управления и зенитно-ракетные комплексы, а ракетные войска - места скопления личного состава, артиллерии, средств ПВО, пункты управления, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.

Война •   •  24375 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника.

УНН Lite •   •  23692 просмотра
День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля

В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.

Общество •   •  27683 просмотра
В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб

В Остине, штат Техас, автомобиль врезался в отделение скорой помощи, в результате чего водитель погиб, а пять человек, в том числе двое детей, получили ранения.

Новости Мира •   •  22015 просмотра
В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб

Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

Министерство экономики Украины распределит более 97 миллионов гривен, полученных через UNITED24, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта на закупку техники и оборудования для разминирования, в том числе тяжелой дистанционной механизированной машины разминирования.

Война •   •  24151 просмотра
Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg

Около половины из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России, что свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает давление на Москву.

Экономика •   •  28412 просмотра
Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg

Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина

Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.

Общество •   •  27926 просмотра
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина

Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса большинством голосов 214 против 213, сообщает Reuters.

Политика •   •  92130 просмотра
Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности

Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде

Украинская спортсменка Юлия Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Белграде с результатом 1,90 м.

Спорт •   •  26124 просмотра
Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде

38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии

38 украинских компаний представили органическую продукцию на международной выставке BIOFACH в Германии, что стало наибольшим количеством украинских экспонентов за всю историю выставки.

Экономика •   •  29091 просмотра
38 украинских компаний презентуют органическую продукцию на международной выставке в Германии