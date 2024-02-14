Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg

Около половины из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России, что свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает давление на Москву.