Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Украина может завершить войну с россией только выходом на собственные границы, других вариантов не рассматривается. Об этом он сказал в интервью немецкому ZDF, передает УНН.
"Это основывается на том, что мы ее должны закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела - победы. То есть надо "напрячься" всем, потому что нет помощи извне и нужно наладить производство непосредственно здесь, у нас в Украине", - сказал Сырский.
Он добавил, что Украине надо наращивать объемы производства, потому что "мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы".
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.
Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.
Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов
Глава Одесской областной государственной администрации встретился с послом Канады, чтобы обсудить проекты рекультивации земель, укрытия для школ и экономическое развитие Одесской области.
Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам гарантий безопасности Украины с целью имплементации международных соглашений по безопасности и развития сил обороны Украины.
Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага
Председатель Стефанчук встретился с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт, чтобы обсудить оборонную помощь Украине и мирную инициативу президента Зеленского.
Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.
Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем
Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.
россияне обстреляли село на Запорожье: погиб 66-летний мужчина
Во время обстрела российскими войсками села Малая Токмачка в Запорожской области погиб 66-летний мужчина и было повреждено несколько домов.
Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых
Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.
Украина перешла к ведению обороны - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.
На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.