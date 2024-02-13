Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Украина может завершить войну с россией только выходом на собственные границы, других вариантов не рассматривается. Об этом он сказал в интервью немецкому ZDF, передает УНН.

"Это основывается на том, что мы ее должны закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела - победы. То есть надо "напрячься" всем, потому что нет помощи извне и нужно наладить производство непосредственно здесь, у нас в Украине", - сказал Сырский.

Он добавил, что Украине надо наращивать объемы производства, потому что "мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы".

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.