Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  60601 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  147077 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  177529 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  175957 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  281900 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  334108 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  274062 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  302648 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325866 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256764 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 18:18  •  3450 просмотра

Read in English

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Украина может завершить войну с россией только выходом на собственные границы, других вариантов не рассматривается. Об этом он сказал в интервью немецкому ZDF, передает УНН.

"Это основывается на том, что мы ее должны закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела - победы. То есть надо "напрячься" всем, потому что нет помощи извне и нужно наладить производство непосредственно здесь, у нас в Украине", - сказал Сырский.

Он добавил, что Украине надо наращивать объемы производства, потому что "мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы".

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
Маємо закінчити війну виходом на наші кордони, інших варіантів не розглядається - Головком ЗСУ
Chief of the Armed Forces of Ukraine: We must end the war by reaching our borders, no other options are considered
Новости по теме

Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.

Война •   •  3450 просмотра
Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ

Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов

Глава Одесской областной государственной администрации встретился с послом Канады, чтобы обсудить проекты рекультивации земель, укрытия для школ и экономическое развитие Одесской области.

Война •   •  6318 просмотра
Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов

Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.

Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам гарантий безопасности Украины с целью имплементации международных соглашений по безопасности и развития сил обороны Украины.

Война •   •  7429 просмотра
Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.

Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага

Председатель Стефанчук встретился с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт, чтобы обсудить оборонную помощь Украине и мирную инициативу президента Зеленского.

Политика •   •  5164 просмотра
Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага

Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.

Война •   •  6272 просмотра
Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий

Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем

Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.

Общество •   •  6977 просмотра
Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем

россияне обстреляли село на Запорожье: погиб 66-летний мужчина

Во время обстрела российскими войсками села Малая Токмачка в Запорожской области погиб 66-летний мужчина и было повреждено несколько домов.

Война •   •  9413 просмотра
россияне обстреляли село на Запорожье: погиб 66-летний мужчина

Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых

Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.

Война •   •  8917 просмотра
Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых

Украина перешла к ведению обороны - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.

Война •   •  8418 просмотра
Украина перешла к ведению обороны - Сырский

На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.

Общество •   •  11679 просмотра
На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной