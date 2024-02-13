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Маємо закінчити війну виходом на наші кордони, інших варіантів не розглядається - Головком ЗСУ

Маємо закінчити війну виходом на наші кордони, інших варіантів не розглядається - Головком ЗСУ

Київ • УНН

 • 26939 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що Україна може закінчити війну з росією, лише повернувши свої кордони, оскільки інші варіанти не розглядаються.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна може завершити війну з росією лише виходом на власні кордони, інших варіантів не розглядається. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому ZDF, передає УНН.

"Це грунтується на тому, що ми її повинні закінчити з виходом на наші кордони. Це по-перше. Тому що інших варіантів не розглядається. Тому що іншого просто виходу в нас немає. А це значить, що всі, все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи - перемоги. Тобто треба "напрягтися" всім, тому що немає допомоги ззовні і потрібно налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас в Україні", - сказав Сирський.

Він додав, що Україні треба нарощувати обсяги виробництва, тому що "ми, в першу чергу, повинні розраховувати на власні сили".

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що українські воїни мають достатньо сил і духу, щоб захистити свою територію від російських окупантів, але потребують постійної підтримки для цього.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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