Маємо закінчити війну виходом на наші кордони, інших варіантів не розглядається - Головком ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що Україна може закінчити війну з росією, лише повернувши свої кордони, оскільки інші варіанти не розглядаються.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна може завершити війну з росією лише виходом на власні кордони, інших варіантів не розглядається. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому ZDF, передає УНН.
"Це грунтується на тому, що ми її повинні закінчити з виходом на наші кордони. Це по-перше. Тому що інших варіантів не розглядається. Тому що іншого просто виходу в нас немає. А це значить, що всі, все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи - перемоги. Тобто треба "напрягтися" всім, тому що немає допомоги ззовні і потрібно налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас в Україні", - сказав Сирський.
Він додав, що Україні треба нарощувати обсяги виробництва, тому що "ми, в першу чергу, повинні розраховувати на власні сили".
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що українські воїни мають достатньо сил і духу, щоб захистити свою територію від російських окупантів, але потребують постійної підтримки для цього.