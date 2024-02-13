Українські війська мають силу і дух, щоб захистити територію, але потребують підтримки - Головнокомандувач

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в українських воїнів вистачає і сили, і духу, і натхнення. ЗСУ не віддадуть свою територію ворогу, але для цього Україні потрібна підтримка. Про це Сирський заявив в інтерв’ю німецькому ZDF, передає УНН.

"У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта. Але ж нам потрібна підтримка та допомога", - сказав Сирський.

Сирський також розповів, чи думав він два роки тому, що війна буде тривати довго.

"Ви знаєте, коли навіть не війна, війна у нас розпочалася з 2014 року, а ми кажемо про відкриту агресію. Так от коли ця агресія розпочалася, у мене було таке відчуття, що я іду в якусь безодню, яка не має чітких якихось обмежень по часу, часових обмежень. Зрозуміло, що це для нас велика проблема. І на той момент взагалі не було зрозуміло, коли це закінчиться. Але було мені ясно, що це буде довго і це буде тяжко", - зазначив Головнокомандувач.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що ситуація на фронті складна, російські війська наступають по всій лінії фронту, і Україна перейшла до оборони, продовжуючи завдавати ворогу максимальних втрат.