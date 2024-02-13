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Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий

Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 17:53  •  6388 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что у украинских воинов хватает и силы, и духа, и вдохновения. ВСУ не отдадут свою территорию врагу, но для этого Украине нужна поддержка. Об этом Сырский заявил в интервью немецкому ZDF, передает УНН.

"У нас хватает и силы духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта. Но нам нужна поддержка и помощь", - сказал Сырский.

Сырский также рассказал, думал ли он два года назад, что война будет длиться долго.

"Вы знаете, когда даже не война, война у нас началась с 2014 года, а мы говорим об открытой агрессии. Так вот когда эта агрессия началась, у меня было такое ощущение, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких каких-то ограничений по времени, временных ограничений. Понятно, что это для нас большая проблема. И на тот момент вообще не было понятно, когда это закончится. Но было мне ясно, что это будет долго и это будет тяжело", - отметил Главнокомандующий.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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Українські війська мають силу і дух, щоб захистити територію, але потребують підтримки - Головнокомандувач
Commander-in-Chief: Ukrainian troops have the strength and spirit to defend the territory, but need support
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