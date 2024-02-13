Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что у украинских воинов хватает и силы, и духа, и вдохновения. ВСУ не отдадут свою территорию врагу, но для этого Украине нужна поддержка. Об этом Сырский заявил в интервью немецкому ZDF, передает УНН.
"У нас хватает и силы духа, и вдохновения. Мы не можем оставить нашу территорию под ногой оккупанта. Но нам нужна поддержка и помощь", - сказал Сырский.
Сырский также рассказал, думал ли он два года назад, что война будет длиться долго.
"Вы знаете, когда даже не война, война у нас началась с 2014 года, а мы говорим об открытой агрессии. Так вот когда эта агрессия началась, у меня было такое ощущение, что я иду в какую-то бездну, которая не имеет четких каких-то ограничений по времени, временных ограничений. Понятно, что это для нас большая проблема. И на тот момент вообще не было понятно, когда это закончится. Но было мне ясно, что это будет долго и это будет тяжело", - отметил Главнокомандующий.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.
Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.
Власти Одесской области прогнозируют увеличение урожая - в этом году завершат реконструкцию трех оросительных систем
Три оросительные системы на юге Одесской области проходят капитальный ремонт и реконструкцию, финансируемую из областного бюджета, чтобы увеличить оросительные площади на 6 400 га до начала 2024 года.
россияне обстреляли село на Запорожье: погиб 66-летний мужчина
Во время обстрела российскими войсками села Малая Токмачка в Запорожской области погиб 66-летний мужчина и было повреждено несколько домов.
Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых
Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.
Украина перешла к ведению обороны - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.
На следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры планируют заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, начиная с 20 февраля, в рамках нового протеста против неконтролируемого импорта, который вредит польскому сельскому хозяйству.
Препятствовал работе журналистов телеканала "Рада" и избил оператора: охраннику предприятия в Кривом Роге сообщили о подозрении
Охраннику сообщено о подозрении за препятствование журналистам и избиение оператора, когда он не пускал их на территорию предприятия в Кривом Роге.
Кабмин согласовал объединение нескольких вузов в Харькове, Львове и Киеве - Минобразования
Кабинет Министров объединил два научно-исследовательских учреждения и одно учебное заведение с ведущими университетами Харькова, Киева и Львова, чтобы усилить университетскую науку и ресурсы.
рф вербует наемников за рубежом из-за высокой стоимости мобилизации внутри страны - разведка
россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.
Прибыль банков за прошлый год в Украине выросла почти вчетверо - НБУ
По данным Национального банка Украины, банки в Украине почти вчетверо увеличили свои доходы в 2023 году по сравнению с 2022 годом.