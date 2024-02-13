Україна перейшла до ведення оборони - Сирський

росіяни наступають фактично по всій лінії фронту, ситуація на фронті складна. Україна перейшла до ведення оборони, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю німецькому ZDF, передає УНН.

Ситуацію на даний можна оцінити як складну. Тобто противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби, утриманні підготовлених рубежів оборони - сказав Сирський.

Він зазначив, що особливо зараз напружені бої йдуть на Куп’янському напрямку, де противник поставив за мету за будь-яку ціну захопити Куп’янськ.

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