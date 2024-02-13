Украина перешла к ведению обороны - Сырский

россияне наступают фактически по всей линии фронта, ситуация на фронте сложная. Украина перешла к ведению обороны, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому ZDF, передает УНН.

Ситуацию на данный момент можно оценить как сложную. То есть противник сейчас наступает фактически на всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. И цель нашей оборонительной операции - это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане использования беспилотной авиации, средств электронной борьбы, удержании подготовленных рубежей обороны - сказал Сырский.

Он отметил, что особенно сейчас напряженные бои идут на Купянском направлении, где противник поставил цель любой ценой захватить Купянск.

Напомним

80% украинцев верят в победу в войне - об этом свидетельствуют социологические исследования, обнародованные накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля.