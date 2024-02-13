Украина перешла к ведению обороны - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.
россияне наступают фактически по всей линии фронта, ситуация на фронте сложная. Украина перешла к ведению обороны, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому ZDF, передает УНН.
Ситуацию на данный момент можно оценить как сложную. То есть противник сейчас наступает фактически на всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. И цель нашей оборонительной операции - это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане использования беспилотной авиации, средств электронной борьбы, удержании подготовленных рубежей обороны
Он отметил, что особенно сейчас напряженные бои идут на Купянском направлении, где противник поставил цель любой ценой захватить Купянск.
Напомним
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