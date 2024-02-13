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Опитування: 80% українців вірять в перемогу у війні

Опитування: 80% українців вірять в перемогу у війні

Київ • УНН

 • 24809 перегляди

Згідно з результатами опитування, 80% українців вірять, що Україна переможе у війні.

80% українців вірять у перемогу у війні - про це свідчать соціологічні дослідження, оприлюднені напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться 16 лютого, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, 80% громадян України вірять, що їхня країна переможе у війні. Для 92% наших співвітчизників прийнятними умовами для припинення вогню є лише повне виведення військ рф з усіх територій, включаючи Крим. Водночас 14% респондентів погодилися б на повернення стану до 24 лютого 2022 року.

Приєднатися до ЄС і НАТО висловили бажання 84% і 79% українців, відповідно. Респонденти сподіваються, що цього вдасться досягти протягом п’яти років.

Також дослідження показало, що росія більше не сприймається країнами G7 як головна загроза.

Опитування було проведено восени 2023 року.

Доповнення

Натомість помітно зросла стурбованість щодо можливої масової міграції внаслідок збройних конфліктів, змін клімату, а також щодо радикального ісламістського тероризму, особливо в Європі та Північній Америці.

Нагадаємо

78% українців, які проживають на лінії фронту, вважають, що культурні заклади слід відновлювати лише після закінчення війни. Щодо фінансування культурних заходів під час війни думки розділилися: 50% підтримують і 44% виступають проти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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