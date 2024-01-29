Більшість українців у прифронтових областях вважають, що відновлювати заклади культури потрібно після закінчення війни - опитування

78% українців, які проживають у прифронтових областях, вважають, що відновлювати зруйновані заклади культури потрібно лише після закінчення війни. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

Переважаюча більшість (78%) українців вважають, що відновлювати або відбудовувати зруйновані заклади культури потрібно лише після закінчення війни. Відновлення таких закладів зараз підтримують лише 17% - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що думки щодо необхідності виділення коштів на культурні заходи під час війни розділили аудиторію опитаних. Так, підтримують такі ініціативи 50% опитаних, не підтримують – 44%, не змогли відповісти – 6%.

Дещо вищий рівень підтримки ідеї виділення коштів на культурні заходи під час війни зафіксований у Дніпропетровській та Одеській областях, найнижчий рівень підтримки – у Херсонській.

Відносно вищий рівень підтримки виділення коштів на культурні заходи під час війни також зафіксований серед молодшої вікової групи (18-35 років) та людей, які користуються послугами таких культурних закладів як бібліотеки та клуби.

Абсолютна більшість вважають, що культурні заходи у їхніх громадах має фінансувати місцева влада (понад 70%). На центральну владу, бізнес, благодійні фонди, міжнародні, громадські організації і фонди покладають ці зобов’язання від 19% до 29% опитаних, на звичайних громадян – 8%. Подібна думка, які і стосовно фінансування заходів фіксується і щодо фінансування закладів культури в громадах. Переважна більшість (72%) вважають, що повинна робити місцева влада.

Нагадаємо

За даними Київського міжнародного інституту соціології, близько третини українців старше 70 років користуються інтернетом щодня, а 80% українців користуються ним щонайменше три години на день.

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