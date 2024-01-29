Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос

78% украинцев, проживающих в прифронтовых областях, считают, что восстанавливать разрушенные учреждения культуры нужно только после окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Подавляющее большинство (78%) украинцев считают, что восстанавливать или отстраивать разрушенные учреждения культуры нужно только после окончания войны. Восстановление таких заведений сейчас поддерживают лишь 17% - говорится в исследовании.

Отмечается, что мнения о необходимости выделения средств на культурные мероприятия во время войны разделили аудиторию опрошенных. Так, поддерживают такие инициативы 50% опрошенных, не поддерживают - 44%, затруднились ответить - 6%.

Несколько более высокий уровень поддержки идеи выделения средств на культурные мероприятия во время войны зафиксирован в Днепропетровской и Одесской областях, самый низкий уровень поддержки - в Херсонской.

Относительно высокий уровень поддержки выделения средств на культурные мероприятия во время войны также зафиксирован среди младшей возрастной группы (18-35 лет) и людей, которые пользуются услугами таких культурных учреждений как библиотеки и клубы.

Абсолютное большинство считают, что культурные мероприятия в их громадах должны финансировать местные власти (более 70%). На центральную власть, бизнес, благотворительные фонды, международные, общественные организации и фонды возлагают эти обязательства от 19% до 29% опрошенных, на обычных граждан - 8%. Подобное мнение, как и в отношении финансирования мероприятий фиксируется и по финансированию учреждений культуры в общинах. Подавляющее большинство (72%) считают, что должна делать местная власть.

Напомним

По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день.

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