Серед людей, яким понад 70 років, інтернетом регулярно користується 30 відсотків - представник КМІС
Київ • УНН
За даними Київського міжнародного інституту соціології, близько третини українців старше 70 років користуються інтернетом щодня, а 80% українців користуються ним щонайменше три години на день.
Близько третини українців старше 70 років користуються інтернетом щоденно. Про це повідомив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Деталі
Загалом в КМІС з'ясували, що не менше 80% українців користуються інтернетом не менше трьох годин на день. Ще близько 10% користуються інтернетом щодня, але менше трьох годин на день.
При цьому спостерігається віковий розрив. Якщо 100% молоді користуються інтернетом, то чим старші люди, тим рідше вони користуються інтернетом. Серед людей віком 70 років і старше інтернетом користуються 30%.
Те, що третина наших людей у віці за 70 років користується інтернетом, це також потужний показник і це насправді розширює потенціал покращення якості їх життя
Україна отримає від швецької компанії близько 100 терміналів супутникового інтернету, перші вже надійшли09.08.23, 10:23 • 281272 перегляди