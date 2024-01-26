Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

Около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно. Об этом сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Детали

В целом в КМИС выяснили, что не менее 80% украинцев пользуются интернетом не менее трех часов в день. Еще около 10% пользуются интернетом ежедневно, но менее трех часов в день.

При этом наблюдается возрастной разрыв. Если 100% молодежи пользуются интернетом, то чем старше люди, тем реже они пользуются интернетом. Среди людей в возрасте 70 лет и старше интернетом пользуются 30%.

То, что треть наших людей в возрасте за 70 лет пользуется интернетом, это также мощный показатель и это на самом деле расширяет потенциал улучшения качества их жизни - сказал Антон Грушецкий.

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