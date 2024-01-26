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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 12:34  •  10674 просмотра

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По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день.

Около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно. Об этом сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Детали

В целом в КМИС выяснили, что не менее 80% украинцев пользуются интернетом не менее трех часов в день. Еще около 10% пользуются интернетом ежедневно, но менее трех часов в день.

При этом наблюдается возрастной разрыв. Если 100% молодежи пользуются интернетом, то чем старше люди, тем реже они пользуются интернетом. Среди людей в возрасте 70 лет и старше интернетом пользуются 30%.

То, что треть наших людей в возрасте за 70 лет пользуется интернетом, это также мощный показатель и это на самом деле расширяет потенциал улучшения качества их жизни

- сказал Антон Грушецкий.

Украина получит от шведской компании около 100 терминалов спутникового интернета, первые уже поступили09 август 2023, 07:23 • 281016 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
Серед людей, яким понад 70 років, інтернетом регулярно користується 30 відсотків - представник КМІС
Among people over 70, 30 percent use the Internet regularly - KIIS representative
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Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

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