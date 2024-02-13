Опрос: 80% украинцев верят в победу в войне

80% украинцев верят в победу в войне - об этом свидетельствуют социологические исследования, обнародованные накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля, передает УНН.

Детали

Как отмечается, 80% граждан Украины верят, что их страна победит в войне. Для 92% наших соотечественников приемлемыми условиями для прекращения огня является лишь полный вывод войск рф со всех территорий, включая Крым. В то же время 14% респондентов согласились бы на возвращение положения до 24 февраля 2022 года.

Присоединиться к ЕС и НАТО выразили желание 84% и 79% украинцев, соответственно. Респонденты надеются, что этого удастся достичь в течение пяти лет.

Также исследование показало, что россия больше не воспринимается странами G7 как главная угроза.

Опрос был проведен осенью 2023 года.

Дополнение

Зато заметно возросла обеспокоенность относительно возможной массовой миграции в результате вооруженных конфликтов, изменений климата, а также радикального исламистского терроризма, особенно в Европе и Северной Америке.

Напомним,

78% украинцев, проживающих на линии фронта, считают, что культурные учреждения следует восстанавливать только после окончания войны. Относительно финансирования культурных мероприятий во время войны мнения разделились: 50% поддерживают и 44% выступают против.