Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
У Генштабі повідомили, що українська авіація завдала 15 ударів по російським військам, вразивши місця скупчення особового складу, пункти управління та зенітно-ракетні комплекси, а ракетні війська - місця скупчення особового складу, артилерії, засобів ППО, пункти управління, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 4 районах зосередження особового складу,
- 7 артилерійських засобах,
- 3 засобах ППО,
- 3 пунктах управління,
- 2 складах боєприпасів,
- 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.
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