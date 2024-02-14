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Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворогу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 31679 перегляди

У Генштабі повідомили, що українська авіація завдала 15 ударів по російським військам, вразивши місця скупчення особового складу, пункти управління та зенітно-ракетні комплекси, а ракетні війська - місця скупчення особового складу, артилерії, засобів ППО, пункти управління, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.

Деталі

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по:

  • 4 районах зосередження особового складу, 
  • 7 артилерійських засобах, 
  • 3 засобах ППО, 
  • 3 пунктах управління, 
  • 2 складах боєприпасів,
  • 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Маємо закінчити війну виходом на наші кордони, інших варіантів не розглядається - Головком ЗСУ13.02.24, 20:18 • 26935 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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