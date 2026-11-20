У смоленській області рф безпілотники атакували хімічний завод ПАТ "Дорогобуж", який виробляє компоненти, що можуть використовуватися для виготовлення промислових вибухових речовин. На території підприємства пролунав потужний вибух, момент якого потрапив на відео. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, небезпеку атаки безпілотників у регіоні оголосили близько опівночі. Невдовзі з'явилися повідомлення про удар по промисловому майданчику підприємства.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що зафіксований на відео вибух стався саме на території заводу "Дорогобуж", який є одним із найбільших промислових підприємств смоленської області.

На момент публікації офіційних повідомлень про атаку та її наслідки не було. Масштаби можливих пошкоджень залишаються невідомими.

Що відомо про атакований завод

ПАТ "Дорогобуж" входить до російської групи "Акрон", основним бенефіціаром якої є мільярдер В'ячеслав Кантор.

Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, мінеральні добрива та аміачну селітру. За даними компанії, на завод припадає близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри, яка також може застосовуватися у виробництві промислових вибухових речовин.

Це вже не перша атака на підприємство. У ніч проти 25 лютого внаслідок удару по заводу загинули семеро людей, зокрема двоє працівників пожежно-рятувального підрозділу, які отруїлися аміаком.

Раніше завод також атакували у грудні 2025 року.

Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 60 окупантів - Генштаб