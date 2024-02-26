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Авдіївський, Мар’їнький та Куп’янський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту: Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 31599 перегляди

Генеральний штаб повідомив, що найбільш інтенсивні бої точилися на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках, де українські війська за минулу добу відбили численні російські обстріли по всій лінії фронту.

Авдіївський, Мар’їнький та Куп’янський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту: Генштаб ЗСУ

79 бойових зіткнень відбулось впродовж поточної доби на українському фронті. Найбільше атак наші оборонці відбили на Авдіївському, Мар’їнському й Куп’янському напрямках. Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, передає УНН.

Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

- йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак поблизу Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Тернів Донецької області. Там ворог також намагався прорвати оборону наших військ прикриваючись авіацією.

На Бахмутському напрямку українські захисники присікли 5 спроб противника покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка, на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, наші воїни відбили 15 атак ворога в поблизу Бердичів, Орлівки, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Зокрема 15 атак наші захисники витримали біля Новомихайлівки Донецької області, там ворог намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, 8 атак противника українські воїни відбили в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 5 штурмів противника біля Роботиного, що в Запорізькій  області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.

Додатково

За даними вечірнього звіту Генштабу ЗСУ у понеділок авіація сил оборони завдала 9 ударів по позиціям ворога. А українські зенітники із підрозділів ракетних військ й артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, а також пункт управління й наземну станцію управління БпЛА росіян.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Авдіївка
Збройні сили України
Терни
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