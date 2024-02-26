Авдеевское, Марьинское и Купянское направления остаются самыми горячими точками фронта: Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Генеральный штаб сообщил, что наиболее интенсивные бои шли на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, где украинские войска за минувшие сутки отбили многочисленные российские обстрелы по всей линии фронта.
79 боевых столкновений произошло в течение текущих суток на украинском фронте. Больше всего атак наши защитники отбили на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях. Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, передает УНН.
В течение суток произошло 79 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Детали
Отмечается, что на Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 14 атак вблизи Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.
На Лиманском направлении наши воины отбили 5 атак противника у Тернов Донецкой области. Там враг также пытался прорвать оборону наших войск прикрываясь авиацией.
На Бахмутском направлении украинские защитники пресекли 5 попыток противника улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка, в Донецкой области.
На Авдеевском направлении, наши воины отбили 15 атак врага вблизи Бердичев, Орловки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В частности 15 атак наши защитники выдержали у Новомихайловки Донецкой области, там враг пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, 8 атак противника украинские воины отбили в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Запорожском направлении силы обороны отбили 5 штурмов противника возле Роботино, что в Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, осуществлено 4 попытки штурма позиций наших войск.
Дополнительно
По данным вечернего отчета Генштаба ВСУ в понедельник авиация сил обороны нанесла 9 ударов по позициям врага. А украинские зенитчики из подразделений ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также пункт управления и наземную станцию управления БпЛА россиян.
Авдеевское, Марьинское и Купянское направления остаются самыми горячими точками фронта: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб сообщил, что наиболее интенсивные бои шли на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, где украинские войска за минувшие сутки отбили многочисленные российские обстрелы по всей линии фронта.
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