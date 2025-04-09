Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.