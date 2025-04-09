Паромный пункт пропуска "Орловка" возобновил работу после того, как россия атаковала портовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.
Враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области. Двое водителей грузовиков ранены, пункт пропуска «Орловка» временно приостановил работу из-за обстрелов.
В пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции до 11:00 из-за ночной атаки врага. Осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Таможенники на пункте пропуска "Орловка" обнаружили и временно изъяли более 22 тонн автозапчастей российского производства, которые были скрыты в грузовике, прибывшем из Китая через Румынию и предназначалась для доставки украинской компании.
Пассажиры автобусов, путешествующих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей, поскольку перевозчики будут иметь возможность выбирать время пересечения границы для автобуса на четырех пограничных переходах, начиная с 11 мая.
Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.
Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.
Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.
DeepState сообщил, что враг продвинулся вперед в Новомихайловке Донецкой области, а также обновил карту боевых действий, уточнив район Орловки и Крынки в Херсонской области.
На Авдеевском направлении продолжаются бои, в частности в районе Бердичева, где войска рф пытаются занять новые позиции.
Согласно отчету DeepState, вражеские силы продвинулись в нескольких направлениях, включая Серебрянское лесничество, вблизи Часового Яра, Ивановское, к северу от Орловки, к югу от Тоненького, к югу от Красногоровки и к западу от Старомайорска.
российское наступление под Авдеевкой замедлилось в течение последних недель, вероятно, из-за значительных потерь рф.
По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.
На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.
За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском.
После захвата Авдеевки интенсивность наземных атак России уменьшилась, но она постепенно восстанавливает силы и увеличивает интенсивность штурмов на отдельных направлениях.
российские войска продвинулись вперед в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и к востоку от Тернова.
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 70 боевых столкновений, при этом россияне атаковали на семи направлениях, а украинские защитники отбили 19 вражеских атак только в районе Новопавловского.
Российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевском направлении, где за сутки украинские защитники отбили 22 обстрела, а всего во вторник на украинском фронте произошло 78 боевых столкновений.
За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения, а украинские силы ПВО сбили 15 из 25 российских беспилотников "шахед", которые атаковали ночью.
За минувшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения, во время которых противник нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также совершил 136 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, во время которых противник нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, а также 113 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба.
Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
Российская армия продолжает "мясные" штурмы левого берега Днепра, несмотря на нехватку ресурсов, понеся большие потери в районе Крынок, обстреливая населенные пункты на левом берегу с использованием артиллерии и беспилотников.
Согласно сообщениям, Силы обороны оттеснили российские войска к северу от Марьинки, но вражеские силы продвинулись к югу от Орловки. Кроме того, линия соприкосновения уточнялась в других районах, таких как Роботино, Первомайск и Новомихайловка.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.
За минувшие сутки украинские военные отбили более 70 обстрелов со стороны российских войск вдоль линии соприкосновения.
На Новопавловском направлении 27 раз были отражены попытки противника прорвать оборону украинских войск. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.
Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.
За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.