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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28683 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру дронами: ранены два водителя, один - иностранец

Враг атаковал припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области. Двое водителей грузовиков ранены, пункт пропуска «Орловка» временно приостановил работу из-за обстрелов.

Война • 2 октября, 06:32 • 18967 просмотра

Пункт пропуска "Орловка" в Одесской области приостановил работу после ночной атаки рф

В пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции до 11:00 из-за ночной атаки врага. Осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Война • 2 октября, 05:43 • 25963 просмотра

Таможенники помешали ввозу в Украину автозапчастей российского производства

Таможенники на пункте пропуска "Орловка" обнаружили и временно изъяли более 22 тонн автозапчастей российского производства, которые были скрыты в грузовике, прибывшем из Китая через Румынию и предназначалась для доставки украинской компании.

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Пассажирам автобусов в Румынию обещают движение через границу без очередей: вводят новый сервис

Пассажиры автобусов, путешествующих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей, поскольку перевозчики будут иметь возможность выбирать время пересечения границы для автобуса на четырех пограничных переходах, начиная с 11 мая.

Общество • 10 мая, 10:33 • 33947 просмотра

Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.

Война • 6 апреля, 08:13 • 33202 просмотра

Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.

Война • 31 марта, 17:40 • 91504 просмотра

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.

Война • 29 марта, 22:43 • 44112 просмотра

Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

DeepState сообщил, что враг продвинулся вперед в Новомихайловке Донецкой области, а также обновил карту боевых действий, уточнив район Орловки и Крынки в Херсонской области.

Война • 29 марта, 02:40 • 49341 просмотра

Бои на Авдеевском направлении: российские войска пытаются захватить новые позиции - DeepState

На Авдеевском направлении продолжаются бои, в частности в районе Бердичева, где войска рф пытаются занять новые позиции.

Война • 24 марта, 00:55 • 141105 просмотра

рф продвигается: в Серебрянском лесничестве, возле Часового Яра и некоторых других районах - DeepState

Согласно отчету DeepState, вражеские силы продвинулись в нескольких направлениях, включая Серебрянское лесничество, вблизи Часового Яра, Ивановское, к северу от Орловки, к югу от Тоненького, к югу от Красногоровки и к западу от Старомайорска.

Война • 23 марта, 23:02 • 91042 просмотра

Британская разведка: наступление россиян под Авдеевкой замедлилось

российское наступление под Авдеевкой замедлилось в течение последних недель, вероятно, из-за значительных потерь рф.

Война • 21 марта, 09:48 • 23694 просмотра

россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState

По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.

Война • 17 марта, 22:39 • 37411 просмотра

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.

Война • 16 марта, 05:45 • 101003 просмотра

На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском.

Война • 15 марта, 05:16 • 34242 просмотра

Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях

После захвата Авдеевки интенсивность наземных атак России уменьшилась, но она постепенно восстанавливает силы и увеличивает интенсивность штурмов на отдельных направлениях.

Война • 14 марта, 09:33 • 33828 просмотра

Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

российские войска продвинулись вперед в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и к востоку от Тернова.

Война • 13 марта, 23:29 • 28558 просмотра

россияне наступают на семи направлениях, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной - Генштаб

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 70 боевых столкновений, при этом россияне атаковали на семи направлениях, а украинские защитники отбили 19 вражеских атак только в районе Новопавловского.

Война • 13 марта, 18:47 • 53503 просмотра

Генштаб: россияне усилили наступление на Авдеевском направлении

Российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевском направлении, где за сутки украинские защитники отбили 22 обстрела, а всего во вторник на украинском фронте произошло 78 боевых столкновений.

Война • 12 марта, 19:18 • 32287 просмотра

Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения, а украинские силы ПВО сбили 15 из 25 российских беспилотников "шахед", которые атаковали ночью.

Война • 11 марта, 05:10 • 31276 просмотра

За сутки произошло 73 боевых столкновения на передовой - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения, во время которых противник нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также совершил 136 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война • 10 марта, 06:15 • 37958 просмотра

На фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, во время которых противник нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, а также 113 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война • 9 марта, 05:53 • 34607 просмотра

Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Война • 8 марта, 18:02 • 39613 просмотра

Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Российская армия продолжает "мясные" штурмы левого берега Днепра, несмотря на нехватку ресурсов, понеся большие потери в районе Крынок, обстреливая населенные пункты на левом берегу с использованием артиллерии и беспилотников.

Война • 7 марта, 08:42 • 25347 просмотра

Войска рф отброшены под Марьинкой, но враг продвинулся южнее Орловки - DeepState

Согласно сообщениям, Силы обороны оттеснили российские войска к северу от Марьинки, но вражеские силы продвинулись к югу от Орловки. Кроме того, линия соприкосновения уточнялась в других районах, таких как Роботино, Первомайск и Новомихайловка.

Война • 7 марта, 00:20 • 35059 просмотра

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.

Война • 6 марта, 05:19 • 34594 просмотра

Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные отбили более 70 обстрелов со стороны российских войск вдоль линии соприкосновения.

Война • 4 марта, 05:26 • 34563 просмотра

Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте

На Новопавловском направлении 27 раз были отражены попытки противника прорвать оборону украинских войск. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Война • 3 марта, 17:26 • 41664 просмотра

ВСУ продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины продолжают расширять и удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив 69 российских оккупантов и отбив штурмовую атаку накануне.

Война • 3 марта, 12:21 • 32890 просмотра

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.

Война • 3 марта, 05:00 • 38476 просмотра