Британская разведка: наступление россиян под Авдеевкой замедлилось

Наступление российских войск в районе Авдеевки замедлилось в последние недели, вероятной из-за значительных потерь рф. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российская армия пытается расширить зоны контроля на северо-запад от города Донецк и, скорее всего, ведет наступление возле Орловки, Тоненького, Первомайска и Невельского.

В последние недели продвижение россиян замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь во время наступления в Авдеевке, - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии добавили, что ситуация на этом участке фронта остается нестабильной, а дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции.

Напомним

По данным британской разведки, с февраля 2022 года по январь 2023 года россия, вероятно, потеряла в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других бронированных машин. В 2023 году россия потеряла примерно на 40% меньше бронетехники, чем в 2022 году, что, вероятно, связано с более оборонительным позиционированием и все более позиционным характером войны.