З 2022 року, зс росії втратили в Україні приблизно 7500 одиниць танків та броньованих машин - розвідка Міністерства оборони Великої Британії
Київ • УНН
За даними британської розвідки, з лютого 2022 року по січень 2023 року Росія, ймовірно, втратила в Україні близько 2600 основних бойових танків і 4900 інших броньованих машин. У 2023 році Росія втратила приблизно на 40% менше бронетехніки, ніж у 2022 році, що, ймовірно, пов'язано з більш оборонним позиціонуванням і все більш позиційним характером війни.
Через те, що значну частину 2023 року окупанти провели в оборонній позиції, зс рф втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє УНН із посиланням на данні Міністерства оборони Великої Британії.
З 24 лютого 2022 року по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська (ЗС РФ), ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків (ОБТ) і 4900 інших бойових броньованих машин (ББМ). У 2023 році Сухопутні війська, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році.
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У британському військовому відомстві припускають, що скорочення втрат бронетехніки у російських загарбників відбулося через посилення позиційного характеру війни в 2023 році, а також через те, що значну частину року росія провела в оборонній позиції.
Також у повідомленні вказується, що на початку жовтня 2023 року зс рф перейшли в наступ на сході України, - за цей період російські втрати бронетехніки зросли.
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Сухопутні війська росії, ймовірно, втратили до 365 ББМ і 700 БТР, але досягли лише незначних територіальних здобутків.
При цьому вказується, що росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 одиниць бронетехніки на місяць, а отже, зберігає здатність поповнювати втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому рівні в осяжному майбутньому.
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