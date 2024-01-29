Зеленський озвучив чисельність української армії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має мільйонну армію. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає кореспондент УНН.

У нас 880 тисяч, у нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може трішки більше - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на сьогодні не відомо, скільки точно виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6,5-7,5 млн.

"Тому ми говоримо про всіх людей, які в Україні. І вони всі захищають Європу та світ", - додав Зеленський.

Доповнення

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що не бачить поки що потреби мобілізовувати пів мільйона людей.

У липні 2022 року Олексій Резніков, який тоді був міністром оборони України, повідомляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують понад 1 млн осіб у різних структурах, зокрема до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.