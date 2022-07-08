Понад мільйон українців боронять країну – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують понад 1 млн осіб у різних структурах. Зокрема до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков на конференції Forbes «Будуємо разом», передає УНН з посиланням на Forbes.
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«Мобілізовані до ЗСУ – до 700 000 осіб, прикордонники – до 60 000, Нацгвардія – до 90 000, Національна поліція – до 100 000. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони», – сказав Резніков.
Деталі
Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу.
За його словами, крім того, приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.
Додамо
У травні Резніков заявив, що Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із російськими окупантами.
Доповнення
У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні.