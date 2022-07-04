У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на зараз українська армія не має потреби у військовій мобілізації жінок. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, спростувавши фейкову інформацію російських ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Маляр зазначила, що у російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні, який підхопили у державі.
Заступниця міністра наголосила, що з 24 лютого жодної жінки в Україні примусово не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року.
Станом на зараз, в Збройних Сил України немає потреби у примусовій мобілізації жінок.
Також Маляр наголосила, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає, і станом на зараз такі обмеження не плануються.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі національного телемарафону заявив, що українкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не заборонятимуть виїзд за кордон.
При цьому він висловив впевненість, що влада не запроваджуватиме жодних обмежень для переміщення жінок.
У грудні Міністерство оборони України розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік.
Російські пропагандистські ЗМІ почали розповсюджувати фейк, що в Україні почалася примусова мобілізація, у тому числі, і жінок.