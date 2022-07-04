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У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні

У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні

Київ • УНН

 • 154812 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на зараз українська армія не має потреби у військовій мобілізації жінок. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, спростувавши фейкову інформацію російських ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Маляр зазначила, що у російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні, який підхопили у державі.

Заступниця міністра наголосила, що з 24 лютого жодної жінки в Україні примусово не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року.

Станом на зараз, в Збройних Сил України немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

Також Маляр наголосила, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає, і станом на зараз такі обмеження не плануються.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі національного телемарафону заявив, що українкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не заборонятимуть виїзд за кордон.

При цьому він висловив впевненість, що влада не запроваджуватиме жодних обмежень для переміщення жінок.

У грудні Міністерство оборони України розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік.

Російські пропагандистські ЗМІ почали розповсюджувати фейк, що в Україні почалася примусова мобілізація, у тому числі, і жінок.

Українські Національні Новини

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