У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні

Деталі

Маляр зазначила, що у російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні, який підхопили у державі.

Заступниця міністра наголосила, що з 24 лютого жодної жінки в Україні примусово не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року.

Станом на зараз, в Збройних Сил України немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

Також Маляр наголосила, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає, і станом на зараз такі обмеження не плануються.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі національного телемарафону заявив, що українкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, не заборонятимуть виїзд за кордон.

При цьому він висловив впевненість, що влада не запроваджуватиме жодних обмежень для переміщення жінок.

У грудні Міністерство оборони України розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік.

Російські пропагандистські ЗМІ почали розповсюджувати фейк, що в Україні почалася примусова мобілізація, у тому числі, і жінок.