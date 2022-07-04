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В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине

В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине

Киев • УНН

 • 154811 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. На сегодняшний день украинская армия не нуждается в военной мобилизации женщин. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, опровергнув фейковую информацию российских СМИ, передает УНН.

Детали

Маляр отметила, что в российском медиапространстве запустили фейк о мобилизации женщин в Украине, который подхватили в государстве.

Заместитель министра подчеркнула, что с 24 февраля ни одной женщины в Украине принудительно не мобилизовали, как собственно, и до того - с 2014 года.

По состоянию на данный момент, в Вооруженных Силах Украины нет нужды в принудительной мобилизации женщин.

Также Маляр подчеркнула, что никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет, и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются.

Дополнение

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире национального телемарафона заявил, что украинкам, которые станут на военный учет с 1 октября, не будут запрещать выезд за границу.

При этом он выразил уверенность, что власти не будут вводить никакие ограничения для перемещения женщин.

В декабре Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, который обязывает женщин стать на военный учет.

Российские пропагандистские СМИ начали распространять фейк, что в Украине началась принудительная мобилизация, в том числе и женщин.

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