В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На сегодняшний день украинская армия не нуждается в военной мобилизации женщин. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, опровергнув фейковую информацию российских СМИ, передает УНН.
Детали
Маляр отметила, что в российском медиапространстве запустили фейк о мобилизации женщин в Украине, который подхватили в государстве.
Заместитель министра подчеркнула, что с 24 февраля ни одной женщины в Украине принудительно не мобилизовали, как собственно, и до того - с 2014 года.
По состоянию на данный момент, в Вооруженных Силах Украины нет нужды в принудительной мобилизации женщин.
Также Маляр подчеркнула, что никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет, и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются.
Дополнение
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире национального телемарафона заявил, что украинкам, которые станут на военный учет с 1 октября, не будут запрещать выезд за границу.
При этом он выразил уверенность, что власти не будут вводить никакие ограничения для перемещения женщин.
В декабре Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, который обязывает женщин стать на военный учет.
Российские пропагандистские СМИ начали распространять фейк, что в Украине началась принудительная мобилизация, в том числе и женщин.