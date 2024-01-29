Зеленский озвучил численность украинской армии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, передает корреспондент УНН.

У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может немножко больше - сказал Зеленский.

Он отметил, что на сегодня не известно, сколько точно выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5-7,5 млн.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, которые в Украине. И они все защищают Европу и мир", - добавил Зеленский.

Дополнение

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не видит пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

В июле 2022 года Алексей Резников, который тогда был министром обороны Украины, сообщал, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают более 1 млн человек в различных структурах, в том числе в Вооруженные силы Украины мобилизованы 700 000 человек.