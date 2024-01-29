Зеленский озвучил численность украинской армии
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию. Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения из страны выехали от 6,5 до 7,5 миллионов украинцев.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, передает корреспондент УНН.
У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов людей сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может немножко больше
Он отметил, что на сегодня не известно, сколько точно выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5-7,5 млн.
"Поэтому мы говорим обо всех людях, которые в Украине. И они все защищают Европу и мир", - добавил Зеленский.
Дополнение
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не видит пока необходимости мобилизовать полмиллиона человек.
В июле 2022 года Алексей Резников, который тогда был министром обороны Украины, сообщал, что деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают более 1 млн человек в различных структурах, в том числе в Вооруженные силы Украины мобилизованы 700 000 человек.
Зеленский озвучил численность украинской армии
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию. Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения из страны выехали от 6,5 до 7,5 миллионов украинцев.
россияне ночью ударили по агропредприятию в Херсонской области - ОВА
Российские войска ночью обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Херсонской области Украины, повредив ангар и сельскохозяйственную технику, включая комбайн и опрыскиватель. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают
В воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям. По состоянию на понедельник специалисты подтвердили, что все сервисы работают в штатном режиме.
Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА
Макеевка и Невское на Луганщине были обстреляны российской артиллерией, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата
Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят.
Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника
В воскресенье, 28 января, Иран впервые успешно запустил в космос три спутника одновременно с помощью ракеты "Симург". Запуск включал спутник Mahda и два наноспутника.
россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины
Утром 29 января российские войска обстреляли из минометов Дружбовскую громаду в Сумской области.
Затягивание США с продолжением помощи Украине будет иметь влияние на объединенную Европу - Президент
Президент Зеленский считает, что задержка с предоставлением помощи Украине со стороны США может ослабить европейское единство и НАТО, подбодрить Путина и расшатать политику санкций против российской агрессии.
в рф заявили о выявленном дроне в районе нефтеперерабатывающего завода в ярославле
В рф сообщают о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле нефтеперерабатывающего завода в ярославле. О пострадавших не сообщается, а территория оцеплена в ожидании группы разминирования.
"Надо верить в народ, в Украину, в партнеров, верить в мир": Зеленский заявил, что и геополитически, и финансово можно остановить россию
Президент Зеленский заявил в интервью, что можно остановить россию, надо верить в народ, Украину, партнеров и мир, ведь любая война заканчивается. Он считает, что россию можно остановить и геополитически, и финансово