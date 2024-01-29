У ЗСУ спростували заяви росіян щодо захоплення Табаївки на Харківщині

ukenru
29 березня, 19:41 • 46572 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101455 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117441 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118804 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234947 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157528 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148146 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133714 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34225 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26365 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22124 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21639 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17276 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234947 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386456 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441420 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449742 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117441 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131003 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125178 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99221 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108172 перегляди
Актуальне
У ЗСУ спростували заяви росіян щодо захоплення Табаївки на Харківщині

У ЗСУ спростували заяви росіян щодо захоплення Табаївки на Харківщині

Київ • УНН

 • 21742 перегляди

Українські військові заперечують заяви росії про нібито захоплення села Табаївка в Харківській області. Підполковник Володимир Фітьо заявив, що в цьому районі тривають бої.

У районі села Табаївка Купʼянського району Харківщини тривають бої, росіянам не вдалося захопити селище, заявив 29 січня начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода, інформує УНН

Табаївку росіяни не взяли, там тривають бойові дії, їхнім заявам вірити не можна. Тому що вони більше придумують, ніж говорять фактів. Табаївка знаходиться у достатньо невигідному місці, в низині, хто спуститься у цю болотяну місцевість – стане одразу мішенню в тирі. Тому там тривають запеклі бої, і українські захисники намагаються відтіснити ворога з позицій, на яких він перебуває

 – заявив Фітьо. 

 За його словами, на цьому напрямку за минулу добу відбито 10 атак ворога. 

Фітьо наголосив, що активні дії російських військ на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку, які почалися ще в жовтні 2023 року, досі не принесли їм стратегічного успіху.  Станом на 28 січня армія рф у смузі оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" втратила понад 10 з половиною тисяч осіб.

"Бачимо: як почалися активні дії на смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ще минулого року в жовтні, так вони ні на день не стихають. Ворог намагається ще від жовтня атакувати, і все, що він зміг "наатакувати" – це незначні тактичні покращення, досить умовні", – заявив Фітьо.

За його словами,  ЗСУ контролюють ​переміщення російської армії по північному напрямку. Кількість особового складу російської армії там зберігається в межах 200 тисяч і поповнюється резервами. 

Контекст 

Раніше російські ЗМІ повідомляли про нібито захоплення села Табаївка на Харківщині.

Ще плюс 1070 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.01.24, 07:57 • 34360 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kanadska-armiiaКанадська армія
lyman-ukrainaЛиман, Україна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
bakhmutБахмут
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92