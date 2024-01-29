У ЗСУ спростували заяви росіян щодо захоплення Табаївки на Харківщині
Київ • УНН
Українські військові заперечують заяви росії про нібито захоплення села Табаївка в Харківській області. Підполковник Володимир Фітьо заявив, що в цьому районі тривають бої.
У районі села Табаївка Купʼянського району Харківщини тривають бої, росіянам не вдалося захопити селище, заявив 29 січня начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо в ефірі Радіо Свобода, інформує УНН.
Табаївку росіяни не взяли, там тривають бойові дії, їхнім заявам вірити не можна. Тому що вони більше придумують, ніж говорять фактів. Табаївка знаходиться у достатньо невигідному місці, в низині, хто спуститься у цю болотяну місцевість – стане одразу мішенню в тирі. Тому там тривають запеклі бої, і українські захисники намагаються відтіснити ворога з позицій, на яких він перебуває
За його словами, на цьому напрямку за минулу добу відбито 10 атак ворога.
Фітьо наголосив, що активні дії російських військ на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку, які почалися ще в жовтні 2023 року, досі не принесли їм стратегічного успіху. Станом на 28 січня армія рф у смузі оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" втратила понад 10 з половиною тисяч осіб.
"Бачимо: як почалися активні дії на смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ще минулого року в жовтні, так вони ні на день не стихають. Ворог намагається ще від жовтня атакувати, і все, що він зміг "наатакувати" – це незначні тактичні покращення, досить умовні", – заявив Фітьо.
За його словами, ЗСУ контролюють переміщення російської армії по північному напрямку. Кількість особового складу російської армії там зберігається в межах 200 тисяч і поповнюється резервами.
Контекст
Раніше російські ЗМІ повідомляли про нібито захоплення села Табаївка на Харківщині.
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