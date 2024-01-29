Ще плюс 1070 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 383 180 осіб особового складу і 6290 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 383 180 осіб, 6290 танків та тисячі одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 383 180 (+1070) осіб,
танків ‒ 6290 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
артилерійських систем – 9113 (+16) од,
РСЗВ – 972 (+0) од,
засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника.
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